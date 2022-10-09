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Экс-премьер Украины Азаров нашёл общее у министра обороны страны и таракана

Экс-премьер Украины Азаров нашёл общее у министра обороны страны и таракана

Экс-премьер Украины Николай Азаров прокомментировал слова министра обороны страны Александра Резникова, который призвал партнёров не бояться ядерного оружия России, поскольку её армия якобы не представляет той мощи, как принято о ней думать.

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