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ПГУ: массаж десен с водорослью хлореллой помогает лечить десна у пожилых

ПГУ: массаж десен с водорослью хлореллой помогает лечить десна у пожилых

В Пензенском государственном университете (ПГУ) ученые предложили лечить заболевания десен у пожилых людей с помощью инновационного массажера для десен и суспензии одноклеточной водоросли – пищевой хлореллы.

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