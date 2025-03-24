ПГУ: массаж десен с водорослью хлореллой помогает лечить десна у пожилых

В Пензенском государственном университете (ПГУ) ученые предложили лечить заболевания десен у пожилых людей с помощью инновационного массажера для десен и суспензии одноклеточной водоросли – пищевой хлореллы.
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