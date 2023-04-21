Заноза

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Бежавшие «звезды» скоро потянутся обратно в Россию

Бежавшие «звезды» скоро потянутся обратно в Россию

В конце концов, можно и раскаяться, рыло не треснет… Источник фото: www.fondsk.ru Дождались, господа, дождались… Говорят, что актриса с оленьими глазами, которые она открывала, открывала, да так и не открыла, переселившись аж в Прибалтику, певцы, известные по мощным рекламным кампаниям и двум-трем дешевеньким песенкам, да что там – сама примадонна, до сих пор порою ковыляющая по сцене, с подтянутым, растянутым, накачанным лицом, еле живая легенда ушедшей эпохи, – все они тоже собираются вернуться.

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