Михаил Мурашко: рынок лекарств в России стал прозрачнее, он защищен от контрафакта

Министр отметил, что сегодня на благо страны работает более 550 фармацевтических производств. В 2023 году в гражданский оборот выпущено 6 миллиардов упаковок лекарственных препаратов, из них 70% — отечественного производства.
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