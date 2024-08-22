Администрация Тулы отказалась от выступления Xolidayboy

О том, что певец Иван Минаев (Xolidayboy) выступит в Туле, мы сообщали накануне. Так, за 5 млн рублей горадминистрация планировала организовать «Молодежный парк» в рамках праздничных мероприятий, посвященных 878-й годовщине основания города, куда входило и выступление Xolidayboy.