СК просит заочно арестовать, ставшего наемником, белорусского гребца Шурмея

Следствие направило в Басманный суд Москвы ходатайство о заочном аресте белорусского гребца, участника Олимпиад 2004 и 2008 годов Павла Шурмея и еще троих иностранцев по статье о наемничестве в вооруженном конфликте.
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