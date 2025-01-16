Японские специалисты предупредили о риске мегаземлетрясения в разломе Нанкай

Японские специалисты повысили до 80% вероятность мощнейшего землетрясения в Нанкайском желобе. Правительственный комитет Японии по сейсмической активности допускает, что мегаземлетрясение магнитудой 8—9 баллов может произойти в этом районе в ближайшие 30 лет.
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