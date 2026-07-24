ЦБ не планирует поддерживать страховщиков в связи с атаками на маркетплейсы

У российского страхового сектора достаточный запас прочности, чтобы самостоятельно справиться с последствиями ударов беспилотников по инфраструктуре маркетплейсов, следует из слов главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, передает корреспондент Frank Media.
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