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Добрый Мир

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Выборы в Европарламент и другие хохмы нашего времени, от которых очень грустно

Выборы в Европарламент и другие хохмы нашего времени, от которых очень грустно

Сегодня 1,6K прочитали Не верю я ни в какие европейские выборы. Пусть в них Ян Янович в программе Норкина верит, а я-то нет.

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