🙏 В Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе проходит Божественная литургия Литургия предваряет торжественное перенесение мощей святителя Луки Крымского в Александро-Невский кафедральный собор.
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