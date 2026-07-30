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Спички - не игрушка

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"Посейдон" - орудие первого удара и его невозможно поймать системами раннего предупреждения

"Посейдон" - орудие первого удара и его невозможно поймать системами раннего предупреждения

     Главком ВМФ России заявил, что второй носитель ядерных подводных аппаратов "Посейдон" уже в строю Заявление Главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева о том, что основная платформа-носитель ядерного беспилотного комплекса "Посейдон" уже официально принята в строй Военно-морского флота, вызвало очень заметную бурную реакция в западном военно-аналитическом сообществе.

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