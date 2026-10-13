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Царьград

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Часть мигрантов в России хотят освободить от экзаменов. Подробности

Часть мигрантов в России хотят освободить от экзаменов. Подробности

МВД России предложило освободить от подтверждения знания русского языка, истории и законодательства некоторых иностранных работников.

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Профиль пользователя Олег Иванович Осипов
Олег Иванович Осипов

Ну это значит совершенно свободный въезд в Россию толп мигрантов-исламистов. У нас же их мало, по разумению работников МВД. Я года четыре назад приехал в Норильск. И меня поразило, что паспортному контролю при входе в аэровокзал с прилетевшего самолета, подвергались только русские и северные местные жители. Мигранты, причем с демонстративно громким гоготом, проходили мимо полицейских контролеров мимо. Это яркая картина отношения работников МВД РФ к русским и мигрантам на севере страны.