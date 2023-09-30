В октябре 2023 года ожидается несколько магнитных бурь АнастасияС окончанием лета и приходом осени многие из нас сталкиваются с интересом к природным феноменам, включая магнитные бури, которые могут оказать влияние на нашу жизнь и технологии.
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