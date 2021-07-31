Швейцарский ученый оценил версию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане

Руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы Дидье Питте заявил, что свидетельств того, что вирус SARS-CoV-2 мог оказаться утечкой из лаборатории в китайском Ухане, нет, передает РИА Новости.