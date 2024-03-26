Яков Кедми: напавшие на "Крокус Сити Холл" были абсолютными дилетантами

ВМ

Владимир Моргунов

Про дилетантов, согласен полностью. Кто знаком с Калашом (автомат Калашникова) знают, сколь это грозное стрелковое оружие. Прошьет легковой авто насквозь. Стрелять по плотно и неподвижно сидящей толпе людей, много навыков не надо. Требуется просто навести ствол в сторону жертвы и нажать на курок, что и делали эти ублюдки. Рано делать выводы про "проколы" Западных спецслужб, очень рано. Выводы надо делать из того КАК ВОЗМОЖНО В МОСКВЕ ТАКОЕ ?????????????