Сегодня 147 прочитали Кто заказчики? "Все обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания об обстоятельствах совершения преступления, о заказчиках и лицах, оказавших содействие в подготовке теракта" Александр Бастрыкин, глава СК РФ Владимир Путин вчера заявил, что российскому правосудию ясно, "чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа".
Яков Кедми: напавшие на "Крокус Сити Холл" были абсолютными дилетантами
Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Про дилетантов, согласен полностью. Кто знаком с Калашом (автомат Калашникова) знают, сколь это грозное стрелковое оружие. Прошьет легковой авто насквозь. Стрелять по плотно и неподвижно сидящей толпе людей, много навыков не надо. Требуется просто навести ствол в сторону жертвы и нажать на курок, что и делали эти ублюдки. Рано делать выводы про "проколы" Западных спецслужб, очень рано. Выводы надо делать из того КАК ВОЗМОЖНО В МОСКВЕ ТАКОЕ ?????????????
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