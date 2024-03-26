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Яков Кедми: напавшие на "Крокус Сити Холл" были абсолютными дилетантами

Яков Кедми: напавшие на "Крокус Сити Холл" были абсолютными дилетантами

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Про дилетантов, согласен полностью. Кто знаком с Калашом (автомат Калашникова) знают, сколь это грозное стрелковое оружие. Прошьет легковой авто насквозь. Стрелять по плотно и неподвижно сидящей толпе людей, много навыков не надо. Требуется просто навести ствол в сторону жертвы и нажать на курок, что и делали эти ублюдки. Рано делать выводы про &quot;проколы&quot; Западных спецслужб, очень рано. Выводы надо делать из того КАК ВОЗМОЖНО В МОСКВЕ ТАКОЕ ?????????????
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14 час.

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