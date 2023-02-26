Двухвековое процветание Америки, либертарианцы против Украины и позиция Индии по СВО

1. Стратегия провокатора-мародёра, который греет руки на чужом горе, настолько традиционна для США, что даже не осуждается в американской культуре — как не осуждаются в культурах некоторых варварских народов, например, каннибализм или воровство.
1. Стратегия провокатора-мародёра, который греет руки на чужом горе, настолько традиционна для США, что даже не осуждается в американской культуре — как не осуждаются в культурах некоторых варварских народов, например, каннибализм или воровство.
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