Главное в тезисах: Тезис 1: Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» способна обеспечить ВС РФ передачу данных и корректировку ударов в режиме реального времени на всей территории Украины — об этом со ссылкой на украинских чиновников и западных экспертов сообщает The Washington Post.