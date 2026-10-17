Главное в тезисах: Тезис 1: Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» способна обеспечить ВС РФ передачу данных и корректировку ударов в режиме реального времени на всей территории Украины — об этом со ссылкой на украинских чиновников и западных экспертов сообщает The Washington Post.
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