Можно ли эффективно рассчитать время продажи биткоинов

Определение оптимального момента для продажи биткоина часто становится предметом жарких споров, однако принятие обоснованных решений жизненно важно для тех, кто стремится извлечь выгоду из своих инвестиций.
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