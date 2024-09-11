Как расшифровывается НЗК? Барнаульцы ответили amic.ru на этот вопрос

В Алтайском крае снова стартовала премия "Народный знак качества" Премия "Народный знак качества" стартовала в Алтайском крае! Мы спросили у барнаульцев, знают ли они, что такое НЗК, и предложили придумать свой вариант расшифровки этой аббревиатуры.
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