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Ваза в интерьере: выбор размера, сочетание цветов, фото

Ваза в интерьере любой комнаты способна создать в помещении атмосферу уюта и комфорта. Этот декор знаком человечеству с незапамятных времен и его присутствие не только придавало жилищу оригинальности, но и выступало в качестве особого акцента.

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