Морская рыба впервые вымерла по нашей вине

С пресноводными рыбами такое уже случалось. Яванский скат (Urolophus javanicus) оказался первой морской рыбой, которую Международный союз охраны природы (МПОП) официально признал вымершей из-за деятельности человека.
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