В Госдуму внесут проект о тишине с 23 часов для всех регионов России

Где живут адекватные люди, там они сами решают свои проблемы, вмешательство Госдумы тишину не создаст, а вот вероятность получить штраф, конечно увеличится для всех.

ПН

Просто Николаевич

Понятие адекватность очень размыто,когда в десяти метрах находится предприятие и еще ближе к многоэтажному дому ночуют от четырех до десяти и более большегрузов и в холодное время года и иногда не только прогревают движки или просто греются водители ночуя в машинах - это как можно избежать.Водителям выделили именно эту стоянку под окнами многоэтажки .