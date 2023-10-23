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В Госдуму внесут проект о тишине с 23 часов для всех регионов России

В Госдуму внесут проект о тишине с 23 часов для всех регионов России

В Госдуму в понедельник, 23 октября, внесут доработанный законопроект о тишине, который устанавливает единое время запрета на шум для всех регионов России.

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Комментарии
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ВЛ
Владимир Ломовцев
Где живут адекватные люди, там они сами решают свои проблемы, вмешательство Госдумы тишину не создаст, а вот вероятность получить штраф, конечно увеличится для всех.
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4 д.
ПН
Просто Николаевич
Понятие адекватность очень размыто,когда в десяти метрах находится предприятие и еще ближе к многоэтажному дому ночуют от четырех до десяти и более большегрузов и в холодное время года и иногда не только прогревают движки или просто греются водители ночуя в машинах - это как можно избежать.Водителям выделили именно эту стоянку под окнами многоэтажки .
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3 д.

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