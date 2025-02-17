Есть ли у Тиграна Кеосаяна шанс "выкарабкаться" после более полутора месяцев в коме?

Врачи продолжают бороться за жизнь режиссера, который пережил клиническую смерть в декабре 2024-го Режиссер Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть в конце прошлого года, остается в коме уже больше 50 дней.
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