Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Поплавская
    А кто ты такой? Тебя самого никто не принимает Ты 0 без палочки и зовут тебя никак. Так что прижми хвост и закатай на...Зеленский заявил,...
  • Татьяна Бутова
    ФуХеппи-энд или зав...
  • Владимир Алтайцев
    "Кампала – богатый город, он в несколько раз больше Барнаула. "  УВсего  лишь в  два  раза  Кампала  больше. Но  крас..."Сразу влюбилась ...

Есть ли у Тиграна Кеосаяна шанс "выкарабкаться" после более полутора месяцев в коме?

Есть ли у Тиграна Кеосаяна шанс "выкарабкаться" после более полутора месяцев в коме?

Врачи продолжают бороться за жизнь режиссера, который пережил клиническую смерть в декабре 2024-го Режиссер Тигран Кеосаян, переживший клиническую смерть в конце прошлого года, остается в коме уже больше 50 дней.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх