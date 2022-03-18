Стейки могли выйти боком: говядину с кишечной палочкой привезли в Приморье из Алтая

В партии говядины производителя из Алтайского края выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это может свидетельствовать о плохой обработке оборудования или о неудовлетворительных условиях хранения мяса, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Приморскую межобластную ветеринарную лабораторию Россельхознадзора.
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