🖍 Преподаватель художественной школы разъяснил, когда рисунки на фасадах зданий законны Рисовать на стенах города нужно либо с разрешения администрации, либо в специально отведённых местах.
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🖍 Преподаватель художественной школы разъяснил, когда рисунки на фасадах зданий законны Рисовать на стенах города нужно либо с разрешения администрации, либо в специально отведённых местах.