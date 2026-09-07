Доцент МАИ Астахов: гиперзвуковые БПЛА смогут разгонять ракеты в космос

Художественное изображение гиперзвукового самолета SR-72, скорее всего, крайне далекое от реальности © lockheedmartin.
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