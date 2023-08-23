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Шварцман выступит за «Феррари» в пятничных практиках перед этапами в Нидерландах и Абу-Даби

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман выступит за команду в двух пятничных практиках перед Гран-при.

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