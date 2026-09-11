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Огромная батарея 7000 мАч, камера Zeiss 200 Мп, IP59 и два экрана 6,5 и 8 дюймов: глобальный Vivo X Fold 6 прошел тестирование

Огромная батарея 7000 мАч, камера Zeiss 200 Мп, IP59 и два экрана 6,5 и 8 дюймов: глобальный Vivo X Fold 6 прошел тестирование

Глобальная версия появилась в Geekbench с Dimensity 9500 и 12 ГБ оперативной памяти Глобальная версия Vivo X Fold 6 с номером модели V2559 появилась в базе Geekbench 7.

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