SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

189 подписчиков

Первый тренер Соболева назвал заслуженным вызов форварда «Зенита» в сборную России: «Давно его не было»

Первый тренер Соболева назвал заслуженным вызов форварда «Зенита» в сборную России: «Давно его не было»

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался о попадании нападающего вАлександр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался о попадании нападающего в окончательный состав сборной России на ближайший сбор, в рамках которого национальная команда проведет товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым