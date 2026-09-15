Первый тренер Соболева назвал заслуженным вызов форварда «Зенита» в сборную России: «Давно его не было»

Александр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался о попадании нападающего вАлександр Горбунов, первый тренер форварда «Зенита» Александра Соболева, высказался о попадании нападающего в окончательный состав сборной России на ближайший сбор, в рамках которого национальная команда проведет товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.