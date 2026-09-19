ВС РФ "Геранями-4 сикер" поразили суда в порту Одесса и Черном море

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Российской Федерации задействовали БПЛА "Герань-4 сикер" для поражения сухогруза в акватории Черного моря и танкера в порту Одесса.
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