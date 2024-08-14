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Режим ЧС регионального уровня ввели в Белгородской области

Режим ЧС регионального уровня ввели в Белгородской области

Обстановка в Белгородской области по-прежнему напряженная, враг продолжает обстрелы. Ради обеспечения безопасности и оказания дополнительной поддержки местного населения решено ввести в области режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

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