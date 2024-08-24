«ВСУ замышляли масштабную провокацию, а в итоге оказались в шаге от потери города»: Обозреватель Украинские околовоенные паблики писали вчера вечером, что 24 августа следует ждать «хороших новостей», недвусмысленно намекая, на некие события, о которых мы узнаем утром.