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AP: глава Пентагона Хегсет впервые пропустит встречу по помощи Украине

AP: глава Пентагона Хегсет впервые пропустит встречу по помощи Украине

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие во встрече контактной группы по Украине. Это первый случай, когда глава Пентагона не принимает в ней участие с начала создания группы, сообщило агентство АР.

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