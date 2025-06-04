AP: глава Пентагона Хегсет впервые пропустит встречу по помощи Украине

Министр обороны США Пит Хегсет не примет участие во встрече контактной группы по Украине. Это первый случай, когда глава Пентагона не принимает в ней участие с начала создания группы, сообщило агентство АР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии