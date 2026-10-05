🌾 Предприятия Крыма обеспечены топливом и семенами для посевной кампании озимых Заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Тютюник сообщил, что уже посеяно более 50% от планового объёма озимого рапса.
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