Шлеенков стал помощником губернатора Самарской области

Марк Шлеенков с 7 октября оставляет пост врио министра науки и высшего образования Самарской области и переходит на должность помощника губернатора, где займется координацией кадрового обеспечения экономики региона и адаптацией рынка труда к технологическим изменениям.
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