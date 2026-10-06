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Царьград

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Шлеенков стал помощником губернатора Самарской области

Шлеенков стал помощником губернатора Самарской области

Марк Шлеенков с 7 октября оставляет пост врио министра науки и высшего образования Самарской области и переходит на должность помощника губернатора, где займется координацией кадрового обеспечения экономики региона и адаптацией рынка труда к технологическим изменениям.

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