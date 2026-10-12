Минобороны России сообщили о перехвате и уничтожении 151 украинского беспилотника за ночь

Средства противовоздушной обороны России за ночь с 11 на 12 октября перехватили и ликвидировали 151 украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.
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