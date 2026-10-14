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Атаки на серверы «Сбербанка». Пользователи жалуются на сбои в работе приложений

Атаки на серверы «Сбербанка». Пользователи жалуются на сбои в работе приложений

Волна ударов по российской цифровой инфраструктуре продолжается: за последние дни без работы оставались объекты «Яндекса» во Владимире, Калуге и Рязанской области.

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