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Гинеколог Петросян А.С. | Москва

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КОЛЛАГЕН

КОЛЛАГЕН Коллаген — основа здоровья суставов, мышц, костей, кожи и волос. Организм при нормальном функционировании производит коллаген, но с возрастом его выработка снижается и это мы ясно видим в зеркале.

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