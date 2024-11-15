КОЛЛАГЕН Коллаген — основа здоровья суставов, мышц, костей, кожи и волос. Организм при нормальном функционировании производит коллаген, но с возрастом его выработка снижается и это мы ясно видим в зеркале.
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КОЛЛАГЕН Коллаген — основа здоровья суставов, мышц, костей, кожи и волос. Организм при нормальном функционировании производит коллаген, но с возрастом его выработка снижается и это мы ясно видим в зеркале.