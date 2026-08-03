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FiNE NEWS

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Обнаружение самолёта Антуана де Сент-Экзюпери спустя почти 60 лет после его последнего полёта

31 июля 1944 года французский писатель и лётчик Антуан де Сент-Экзюпери вылетел с аэродрома Борго на Корсике для проведения разведывательного полёта на самолёте Lockheed F-5B — модификации P-38 Lightning, оснащённой камерами для аэрофотосъёмки.

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