Обнаружены тела 18 погибших: стали известны подробности авиакатастрофы в Вашингтоне

Поисково-спасательные работы ведутся в Вашингтоне, США, на реке Потомак после столкновения между пассажирским самолетом, перевозившим 64 человек, и вертолетом Black Hawk, на борту которого находились трое военных.
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