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Загадка гранитных блоков Соловецкого монастыря.

Загадка гранитных блоков Соловецкого монастыря.

Очень неплохой материал написан известным исследователем-альтернативщиком под псевдонимом Сибвед о древних каналах Соловецкого монастыря, выложенных из многотонных гранитных блоков, являющихся, судя по всему, высокотехнологичным продуктом еще античной цивилизации, существовавшей до катастрофы конца XVII века, когда, предположительно, эта цивилизация и погибла.

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