Загадка гранитных блоков Соловецкого монастыря.

Очень неплохой материал написан известным исследователем-альтернативщиком под псевдонимом Сибвед о древних каналах Соловецкого монастыря, выложенных из многотонных гранитных блоков, являющихся, судя по всему, высокотехнологичным продуктом еще античной цивилизации, существовавшей до катастрофы конца XVII века, когда, предположительно, эта цивилизация и погибла.