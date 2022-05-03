Загадка гранитных блоков Соловецкого монастыря.

Очень неплохой материал написан известным исследователем-альтернативщиком под псевдонимом Сибвед о древних каналах Соловецкого монастыря, выложенных из многотонных гранитных блоков, являющихся, судя по всему, высокотехнологичным продуктом еще античной цивилизации, существовавшей до катастрофы конца XVII века, когда, предположительно, эта цивилизация и погибла.
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