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Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём знаний

Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём знаний

Уважаемые жители Тверской области! Поздравляю вас Днём знаний! Для каждого человека этот праздник связан с самыми теплыми воспоминаниями о школьных и студенческих годах, о друзьях, одноклассниках и однокурсниках, мудрых педагогах и наставниках.

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