Игорь Руденя поздравил жителей Тверской области с Днём знаний

Уважаемые жители Тверской области! Поздравляю вас Днём знаний! Для каждого человека этот праздник связан с самыми теплыми воспоминаниями о школьных и студенческих годах, о друзьях, одноклассниках и однокурсниках, мудрых педагогах и наставниках.