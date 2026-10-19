Собаки воспринимают людей гораздо тоньше, чем может показаться на первый взгляд. Японские ученые выяснили, что домашние питомцы способны отличать взрослых от детей сразу по двум признакам — голосу и внешности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Атака БПЛА повред...
- Франция созвала С...
- Климов: встреча л...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым