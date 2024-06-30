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Российская футболистка Абдуллина покинула «Челси»

Российская футболистка Абдуллина покинула «Челси»

Российская полузащитница Алсу Абдуллина приняла решение покинуть «Челси». «Весь «Челси» благодарен Алсу за её вклад во время пребывания в рядах синих и желает ей всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении на официальном сайте «Челси».

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