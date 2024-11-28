В Подмосковье задержали отпустившего нелегальных мигрантов полицейского

Правоохранитель за взятку выпустил задержанных мигрантов-нелегалов.В подмосковных Котельниках задержали полицейского, которого подозревают в том, что он за взятку не стал привлекать к ответственности нелегальных мигрантов.
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