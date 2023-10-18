"Лишь Израиль открыл нам глаза на масштаб трагедии в России", - Дугин считает, что на высоких должностях в РФ могут сидеть "не патриоты"

Андрей Павлов

Всем все понятно, и народу, и этим уродам наверху, а уродам понятно, что нам понятно. Но! Они очень грамотно в 90х-00вых ЗАКОНОДАТЕЛЬНО лишили народ возможности мирным путем воздействовать на их действия. Мы можем только бухтеть на чатах, отчего им ни холодно, ни жарко. Мигранты, например, могут несогласованно пройти по Москве (!!!), и ни один полис не высунулся. А попробуйте русские то же сотворить. Тут же полиция с росгвардией набежит.