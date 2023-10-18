Politiki.net Философ Александр Дугин выявил в России опасную для нашего общества аномалию - по его словам в стране могут находится умело маскирующиеся предатели.
"Лишь Израиль открыл нам глаза на масштаб трагедии в России", - Дугин считает, что на высоких должностях в РФ могут сидеть "не патриоты"
Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
А он только узнал???? Так возле таких и находился у него доступ то поближе был
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44 мин.
Андрей Павлов
Всем все понятно, и народу, и этим уродам наверху, а уродам понятно, что нам понятно. Но! Они очень грамотно в 90х-00вых ЗАКОНОДАТЕЛЬНО лишили народ возможности мирным путем воздействовать на их действия. Мы можем только бухтеть на чатах, отчего им ни холодно, ни жарко. Мигранты, например, могут несогласованно пройти по Москве (!!!), и ни один полис не высунулся. А попробуйте русские то же сотворить. Тут же полиция с росгвардией набежит.
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34 мин.
Михаил Сартин
Читая эту статью и анализируя реакцию на нее видно, что основная масса народа это понимает. Значит правительство страны это так-же понимает. А вот почему наша власть на это ни-как не реагирует - вот это уже вопрос?
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4 мин.
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