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Хирург Умнов: нанесение татуировки повышает риск заражения ВИЧ

Хирург Умнов: нанесение татуировки повышает риск заражения ВИЧ

Нанесение татуировки связано с риском заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в разговоре с сайтом News.

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