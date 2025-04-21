Хирург Умнов: нанесение татуировки повышает риск заражения ВИЧ

Нанесение татуировки связано с риском заражения ВИЧ-инфекцией. Об этом предупредил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в разговоре с сайтом News.
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