Российская газета

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Зорий Грантович Апресян в 95 лет остается лучшим читателем "РГ"

Они писали вместе "Дачный роман" в скромном домике в подмосковных Головеньках, посвящали друг другу торжественные оды, много читали, путешествовали по миру, правильно отмечали все праздники дружеским застольем в маленькой квартире на Королева.

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