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Инспектор Госавтоинспекции Оренбургской области провел встречу с детьми в дошкольном лагере

Инспектор Госавтоинспекции Оренбургской области провел встречу с детьми в дошкольном лагере

В детском саду № 5 Бузулука прошла встреча с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД МВД России «Бузулукский» Марией Самойлович, которая провела беседу с детьми на тему профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

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