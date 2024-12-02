«Черная пятница» стала действительно черной: мошенники обещают скидки и взламывают аккаунты

Накануне дней распродажи мошенники активно размещают объявления о товарах со скидками. Когда потенциальные покупатели выходят на связь, им объявляют о том, что этот товар уже закончился, но есть другой, с еще более выгодной скидкой.
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