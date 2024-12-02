ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Чего еще ждать от жидобыдла? Только скоро клоун будет срать дальше чем видит, если выживет, конечно!На СВО, наверно: ...
  • Надежда Белугина
    Побеждать! Другого пути нет.Война на Украине ...
  • Татьяна Бутова
    Дорогие наши Герои, молимся за вас. Спаси и помоги, Господь нашим ребятам.Сводка на 2 декаб...

«Черная пятница» стала действительно черной: мошенники обещают скидки и взламывают аккаунты

«Черная пятница» стала действительно черной: мошенники обещают скидки и взламывают аккаунты

Накануне дней распродажи мошенники активно размещают объявления о товарах со скидками. Когда потенциальные покупатели выходят на связь, им объявляют о том, что этот товар уже закончился, но есть другой, с еще более выгодной скидкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх